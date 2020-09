Nafissatou Diallo sort du silence et accorde un entretien à l'hebdomadaire Paris Match

Neuf ans après l'affaire du Sofitel de New York, Nafissatou Diallo revient sur l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Elle s'est confiée dans un entretien au magazine Paris Match. Nafissatou Diallo figure en une de l'hebdomadaire dans le cadre de la nouvelle édition qui sera publiée ce jeudi 10 septembre.

Selon un court avant-goût publié par l'hebdomadaire, elle "dit et maintient avoir été victime de la part de Dominique Strauss-Kahn".

"L'affaire DSK a gâché ma vie. (...) J’ai dit la vérité. J’ai été piégée et trahie. Je ne me remettrai jamais de la façon dont les procureurs de New York m’ont traitée. À cause de ce qu’ils m’ont fait subir, j’ai eu envie de me suicider. J’ai été traitée de prostituée !"

Dans cet entretien à Paris Match, l'ex-femme de chambre a annoncé également la sortie prochaine d'un livre pour "exorciser" cette histoire.

Le 14 mai 2011, le directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn, était arrêté à New York, après avoir été accusé d'avoir agressé sexuellement une femme de chambre.

L'homme politique français a plaidé non-coupable. L'affaire s'est achevée quelques mois plus tard, après un accord de confidentialité et financier dont le montant devait rester secret.

Michel Taubmann, le biographe de Dominique Strauss-Kahn, s'est confié à BFMTV ce mecredi. Selon lui, cet accord prévoit que les deux protagonistes du dossier n'aient pas le droit de s'exprimer dans les médias sur l'affaire. Selon les révélations de Michel Taubmann à BFMTV, un million de dollars auraient été versés à Nafissatou Diallo, et 500.000 à ses avocats.

La durée de cet accord n'est en revanche pas connue.

L'intégralité de l'interview de Nafissatou Diallo est à retrouver dans l'édition du jeudi 10 septembre de Paris Match.