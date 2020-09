Apple lancerait de nouveaux produits le 15 septembre

Suspense : Apple va-t-il présenter de nouveaux produits lors de la keynote annoncée pour le 15 septembre. Business Insider évoque un nouvel iPhone l'iPhone 12 qui serait le premier smartphone d'Apple compatible avec la 5G. Mais il pourrait aussi être retardé et annoncé en octobre. Rien de sûr, beaucoup de rumeurs comme d'habitude.

On pourrait découvrir aussi de nouvelles versions de l'Apple Watch, la montre connectée, et de l'iPad. Quoiqu'il en soit, la présentation ne sera pas publique mais virtuelle (et diffusée le 15 septembre à partir de 19 h heure de Paris), comme cela fut le cas pour la Worldwide Developers Conference en juin.