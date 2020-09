L'émission "L'incroyable famille Kardashian" s'arrêtera en 2021

C'est le coeur lourd que nous avons pris la décision en tant que famille de dire au revoir à l'émission "Keeping Up with the Kardashians" annonce Kim Kardashian aux 188 millions d'abonnés de son compte Instagram.

Après 14 ans et 20 saisons, Kim ajoute qu'elle remercie ceux qui les ont regardé pendant toutes ses années. "Ce show a fait ce que nous sommes, et nous serons redevables pour toujours envers tous ceux qui ont joué un rôle dans notre carrière, et dans ce qui a définitivement changé nos vies". Un message qui a attiré plus de 5 millions de "Like".

Tout n'est pas perdu pour les fans en pleurs, la dernière saison sera diffusée, l'année prochaine en 2021