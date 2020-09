Etats-Unis : une universitaire qui se disait noire admet qu'elle est blanche (et ne donnera plus cours)

C'est une histoire qui semble absurde mais est bien réelle : une universitaire américaine, qui enseigne l'histoire africaine et latino-américaine à l'université George Washington - prestigieux établissement de la capitale américaine - a révélé qu'elle avait menti sur ses origines. Elle n'est en fait pas noire.

Jessica A. Krug, qui a notamment beaucoup écrit sur les thématiques de la diaspora et de l'identité, en revendiquant son propre héritage noir et caribéen, a admis dans un billet publié sur le site Medium qu'elle est blanche.

"De manière de plus en plus importante au cours de ma vie d'adulte, j'ai occulté mon expérience d'enfant blanche juive dans la banlieue de Kansas City au profit d'une négritude que je n'avais pas le droit de revendiquer : d'abord noire nord-africaine, puis afro-américaine, puis noire du Bronx avec des racines dans les Caraïbes", a-t-elle écrit. Pour Krug, revendiquer ces identités est "l'exemple même de la violence, du vol et de l'appropriation, de la myriade de façons dont les non-Noirs continuent à utiliser et à abuser des identités et des cultures noires".

S'excusant pour cette "appropriation culturelle", qu'elle juge contraire à l'éthique, immorale, anti-Noire et colonialiste, elle se décrit comme une "sangsue de la culture".

Un de ces anciens élèves, interrogé par CNN, explique que qu'elle "se faisait souvent le champion des artistes noirs et indigènes, et donnait des conférences sur des sujets tels que les populations indigènes au Chili et le rôle du riz dans la diaspora africaine". Choqué par son mensonge, il se souvient néanmoins qu'elle s'est souvent contredit sur ses origines :

un jour, elle a parlé de l'importance des plantains pour sa famille en République dominicaine, avant de dire à un autre étudiant qu'elle était de Porto Rico.

"Dr Krug ne donnera pas cours ce semestre", a réagit vendredi l'université, sans plus de détails sur le statut de l'enseignante. "Nous sommes conscients de la douleur que cette situation a causée à beaucoup dans notre communauté et reconnaissons que beaucoup d'étudiants, d'enseignants et d'anciens élèves en souffrent".