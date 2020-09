Harry et Meghan ont signé un contrat de production avec Netflix

"Six mois après avoir cessé d'être des membres actifs de la famille royale britannique, le duc et la duchesse de Sussex sont des producteurs hollywoodiens" annonce le New York Times. On sait qu'ils produiront des contenus familiaux exclusifs pour les près de 200 millions d'abonnés de Netflix, Mais les détails du contrat de production et le salaire du couple princier ne sont pas dévoilés.

C'est en tout cas une bonne nouvelle pour les deux tourtereaux qui viennent d'achetr un pied-à-terre à Los Angeles pour la modique somme de 14,7 millions de dollars. A cette occasion ils ont pris un crédit de 9 millions de dollars qu'ils doievnt rembourser chaque mois