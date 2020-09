Le siège du Rassemblement National pourrait être transféré de Nanterre à Paris

Selon des informations de l'AFP et du Figaro, le Rassemblement National songerait à déménager son siège, situé à Nanterre. L'objectif serait de se rapprocher du centre de Paris.

Le trésorier du parti, Wallerand de Saint-Just, a été interrogé par l'AFP.

"Le RN envisage de déménager dans des locaux plus petits et plus près du centre de Paris. Il n'y a encore rien de concret. On n'a rien trouvé pour le moment".

Jordan Bardella s'est confié sur cette possibilité ce lundi sur LCI :

"On va y penser sérieusement dans les semaines qui viennent. Il y a un déménagement qui va probablement être envisagé dans les prochaines semaines".

Selon le trésorier du parti, Wallerand de Saint-Just, "on a expérimenté avec le confinement qu'on pouvait avoir des locaux plus petits. Les façons de travailler sont en train de changer" avec le télétravail.

Un déménagement pourrait aider financièrement le Rassemblement national.

Le RN loue à Nanterre, depuis 2008, un bâtiment d'environ 2.000 m2, selon des précisions du Figaro.

Le Front national avait déjà finalisé en 2011 la vente de son siège de Saint-Cloud de plus de 5.000 mètres carrés afin d'éponger ses dettes.

D'autres partis politiques ont déménagé ou vendu leur siège pour des raisons financières. Ce fut notamment le cas du Parti Socialiste ou des Républicains.