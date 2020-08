Mort de l’acteur Chadwick Boseman, star de "Black Panther", des suites d’un cancer à l’âge de 43 ans

L'acteur américain Chadwick Boseman est décédé après une longue bataille contre la maladie ce vendredi. Chadwick Boseman était âgé de 43 an Chadwick Boseman est mort des suites d'un cancer du colon. Il avait occupé le rôle principal dans le blockbuster des studios Marvel, "Black Panther". Avant ce rôle, le plus important de sa carrière, Chadwick Boseman avait incarné la légende du baseball Jackie Robinson dans "42" de Brian Helgeland et le chanteur James Brown dans "Get on Up" de Tate Taylor. Il était également apparu dans "Da 5 Bloods" de Spike Lee. Il devait reprendre le rôle de T'Challa dans un deuxième volet de "Black Panther" prévu pour 2022.

L'acteur n'avait pas rendu publique sa maladie, diagnostiquée en 2016, et avait continué à tourner.

Ses proches et sa famille lui ont rendu hommage en publiant un communiqué :

"C'était un vrai combattant", expliquant qu'il avait continué à travailler tout en subissant "d'innombrables opérations chirurgicales et chimiothérapies".

"Il est mort chez lui, entouré de sa femme et de sa famille", selon les précisions du communiqué.

La tristesse est immense chez les cinéphiles et les fans de l'univers Marvel suite à la soudaine disparition de Chadwick Boseman à l'âge de 43 ans.