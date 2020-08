Finale de la Ligue des champions : les Champs-Elysées seront réservés aux piétons et la sécurité sera renforcée pour le match PSG-Bayern Munich

L'avenue des Champs-Elysées sera réservée aux piétons dimanche soir, ce 23 août, à l'occasion de la finale de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, qui se déroule au Portugal. Cette précision a été dévoilée ce samedi par le préfet de police de Paris. Didier Lallement a détaillé le dispositif qui sera mis en place à Paris, autour des Champs-Elysées, le soir de la finale de la Ligue des champions. Les supporters parisiens devraient, comme lors du Nouvel An, se retrouver sur la plus belle avenue du monde pour vivre ce match et célébrer la victoire éventuelle. 5.000 supporters du Paris Saint-Germain assisteront aussi à la rencontre sur un écran géant depuis le stade du Parc des princes.

Afin de "respecter la distanciation sociale", il n'y aura à partir de 21H00 "plus de circulation sur les Champs de manière à ce que les gens puissent remplir l'espace en respectant les règles", a déclaré Didier Lallement lors d'un point presse. Il a appelé les supporters à venir "à pied" sur l'avenue. Ce "dispositif" exceptionnel est en principe réservé aux soirées du 31 décembre.

Ce dispositif doit permettre également de faire respecter le port du masque. Le périmètre d'obligation de port du masque sera étendu à une large zone autour des Champs-Elysées et des contrôles seront effectués, a expliqué le préfet. A l’intérieur du périmètre, des points de prévention seront également installés "dans lesquels le ministère de l’Intérieur distribuera des masques aux concitoyens" qui les auraient oubliés.

Ce samedi matin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a visité les salles de commandement de la préfecture de police de Paris. Le dispositif de sécurisation lui a aussi été présenté.

"Notre priorité est de garantir la sécurité sanitaire de nos concitoyens mais également de prévenir les atteintes intolérables à l'ordre public. Il y a 3.000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés dimanche à la fois autour du parc des Princes, où il y a une retransmission, puis autour des Champs-Élysées", d’après les précisions de Gérald Darmanin.

Gérald Darmanin a indiqué que "deux heures après le match", "le rassemblement (serait) totalement interdit et les policiers et gendarmes feront l'évacuation des personnes".

Mardi, les célébrations liées à la qualification du Paris Saint-Germain en finale se sont par endroits transformées en scènes de violence marquées par des débordements. Des individus ont notamment attaqué un camion de CRS. Des pillages de magasins ont aussi été constatés. 36 personnes ont été placées en garde à vue.

De nombreuses questions se posent également sur le retour des joueurs parisiens, ce lundi, avec le précieux trophée européen en cas de victoire. Comment la mairie de Paris et la préfecture de police pourront encadrer, organiser et garantir un protocole, des célébrations et une cérémonie officielle au cœur de la capitale en cette période de pandémie de Covid-19 ?

Avant la pandémie de coronavirus, les célébrations sur les Champs-Elysées suite au sacre de l’équipe de France de football lors de la dernière Coupe du monde avaient déjà posé des problèmes et fait couler beaucoup d’encre, notamment avec la présence d’Alexandre Benalla et la polémique sur la vitesse du bus des joueurs sur la plus belle avenue du monde.