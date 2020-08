Il n'y aura plus de podium 100% féminin à l’arrivée des étapes du Tour de France

Petite révolution dans la Grande Boucle. Le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, a annoncé ce mercredi 19 août, en marge de mesures anti-Covid, la "fin des podiums 100% Miss", une pratique jugée sexiste.

A l'issue de chaque étape du Tour de France, des jeunes femmes, ou "miss", remettaient aux gagnants du jour leurs différentes tuniques (maillot vert, jaune, à pois). Elles offraient également un bouquet de fleurs et une bise. Cette pratique est désormais révolue et va évoluer, selon Christian Prudhomme.

"Vous aviez l'habitude de voir le champion entouré de deux hôtesses, avec cinq élus d'un côté et cinq représentants des partenaires de l'autre. Là, ce sera différent avec un seul élu et un seul représentant du partenaire du maillot jaune, ainsi qu'une hôtesse et un hôte pour la première fois. Oui, c'est nouveau mais on le faisait déjà sur d'autres courses depuis 20 ans, comme sur Liège-Bastogne-Liège".

Cette décision intervient après la disparition des "umbrella girls", des "grid girls" sur les grilles de courses automobiles de Formule 1 avant le départ des grands prix.

Face à la pandémie de Covid-19, Christian Prudhomme a également demandé aux spectateurs du Tour de France, en bord de route, de porter un masque pendant la compétition. Le Tour de France a été décalé face au coronavirus. La Grande Boucle se déroule cette année entre le 29 août et le 20 septembre.