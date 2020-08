Une Cyclonudista est prévue en septembre à Rennes malgré la pandémie de Covid-19

Selon des informations de la rédaction du Télégramme, le 13 septembre prochain, les Rennais pourront participer à la Cyclonudista, une manifestation naturiste et écologique pour défendre le droit des cyclistes dans les villes.

Cet événement a pour but de sensibiliser l’opinion publique sur les conditions de circulation à vélo en ville et sur la qualité de vie et la pollution de l’air dans les centres urbains.

Le départ de l’événement sera effectué depuis le parc des Gayeulles avant une arrivée au parc de Maurepas.

Différentes Cyclonudistas ont déjà été organisées en France. Les préfectures ont demandé par le passé aux forces de l’ordre d’intervenir pour empêcher les cortèges de parcourir les villes.

Ces événements ont été organisés pour la première fois en Espagne en 2001. Les Cyclonudistas sont autorisées dans 300 villes dans le monde et dans vingt pays. En 2020, trois Cyclonudistas sont organisées en France à Paris, Lyon et Rennes.

Les militants écologistes souhaitent que l’an prochain, une quinzaine de villes françaises en accueillent.