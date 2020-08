Justice : Britney Spears souhaite mettre un terme à la tutelle de son père

Selon les informations de la BBC et de TMZ, Britney Spears a déposé une requête auprès de la justice pour se détacher de façon permanente de la tutelle de son père Jamie (âgé de 68 ans). Dans une demande de son avocat, la chanteuse de 38 ans affirme qu'elle est "fortement opposée à ce que James revienne et continue d'être l'unique gestionnaire de ses biens et de ses intérêts".

La chanteuse américaine "préfère considérablement qu'une personne qualifiée et travaillant pour une société fiduciaire remplisse ce rôle".

Britney Spears souhaiterait que Jodi Montgomery, qui a été nommée l'an dernier pour être la gestionnaire temporaire de ses intérêts à la suite de problèmes de santé de Jamie Spears, continue de gérer seule ses affaires sur le long terme.

Mise sous la tutelle de son père en 2008, Britney Spears n'avait jamais osé s'opposer à son autorité.

Cette démarche représente donc une étape importante pour l’artiste.

Suite à cette tutelle, Britney Spears n'a pas la possibilité de disposer de sa fortune comme bon lui semble. Elle doit également demander la permission et l’autorisation à son père pour ses décisions professionnelles (ses tournées ou ses projets artistiques) ou personnelles (se marier ou voter).

Le représentant de Britney Spears a également précisé qu'il s'attendait à ce que Jamie Spears "se batte agressivement" pour empêcher l'aboutissement de cette procédure. Un juge va trancher cette question.

Les fans de la chanteuse s’inquiètent depuis de nombreuses années pour Britney Spears. Le mouvement #FreeBritney, qui dénonce la supposée emprise toxique de Jamie Spears à l'égard de sa fille, a pris de l'ampleur ces derniers mois sur les réseaux sociaux et au sein de la société américaine.