Un enfant retrouve un morceau de lego coincé dans son nez depuis deux ans

Nombreux enfants ont déjà joué aux légo, mais peu sont ceux qui ont déjà coincé l'un d'eux dans leur nez. C'est l'histoire du jeune Sameer, 7 ans. En 2018, l'enfant va voir ses parents et leur explique qu'il s'est coincé un petit morceau de légo dans le nez : "un jour, il nous a juste dit qu'il avait glissé dans un petit morceau de lego et ensuite nous avons fait de notre mieux pour le sortir mais rien n'est sorti" a déclaré son père Dunedin Mudassir Anwar. Il faudra deux ans pour que ce bout de platique sorte du nez de l'enfant. Sameer pensait en effet avoir reniflé des miettes de gateau. Sa mère l'a aidé à se mouché et est sortie la pièce.

Pourtant, les parents du jeune Sameer l'avait emmené chez un médecin généraliste local, mais celui-ci n'a pas pu trouver le petit morceau de plastique. À l'époque, il avait affirmé aux parents que le légo pourrait trouver son chemin vers le système digestif de l'enfant et qu'il passerait ainsi par voies naturelles.

«Depuis, il ne s'est jamais plaint ni quoi que ce soit», explique son père, affirmant que la famille avait d'ailleurs largement oublié la pièce manquante.