Une jeune femme refusée par Airbnb car trop jeune

Les reservations sur Airbnb pour les moins de 25 ans s'annoncent de plus en plus compliquées. La raison ? La plateforme de réservation souhaite éviter au maximum le risque de fêtes illégales dans les logements à louer. Les multiples témoignages de voisins et de locataires ont poussé la plateforme à restreindre ses réservations aux jeunes utilisateurs. Pour pouvoir louer, ils doivent avoir déjà obtenu trois avis positifs sur leur profil.

Contacté par nos confrères de franceinfo, Airbnb explique utiliser ce seuil des 25 ans au même titre que d'autres acteurs de location de vacances ou de voitures.