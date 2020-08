Plusieurs départs au sein du magazine Paris Match dont Valérie Trierweiler

Alors que la crise du coronavirus a fortement impacté les médias et la presse et alors que les nouvelles équipes ou que les grilles de rentrée se mettent en place et se préparent dans les rédactions, le magazine Paris Match va connaître plusieurs départs. Selon des informations du Figaro, Valérie Trierweiler aurait été "remerciée" par Hervé Gattegno, directeur général de la rédaction de Paris Match, selon la journaliste de la Lettre de l'audiovisuel Sandra Muller.

L'ancienne compagne de François Hollande ne serait pas la seule à quitter l'hebdomadaire. Plusieurs autres départs sont attendus, selon des informations confirmées au Figaro.

Valérie Trierweiler était l'une des nombreuses plumes de Paris Match. Elle avait intégré la rédaction en 1989, d'abord au service politique puis dans le cadre d’une rubrique littéraire. Valérie Trierweiler est très impliquée également auprès du Secours Populaire et a participé à de très nombreuses opérations en tant que "marraine" de l'association.

Reste à savoir si, suite à ces départs, de nouvelles signatures prestigieuses intégreront la rédaction de Paris Match et quelle sera la nouvelle rédaction de Valérie Trierweiler dans les prochains mois.