Elle se fait tatouer à 103 ans

Et une case de plus à cocher parmi la longue liste des choses à accomplir avant de mourir... À 103 ans, cette Américaine ayant fêté son anniversaire en juin a décidé de passer à l’action et de réaliser tout ses rêves.

Parmi eux, réaliser un tatouage. Après plusieurs semaine de confinement, la centenaire du Michigan s'est rendue dans un salon de tatouage ce vendredi 7 août. Son idée ? Une grenouille verte sur le bras. Pour quelle raison ? "Parce que j'aime les grenouilles" répond la femme au micro de CNN. Tout simplement.

Et gare à tout ceux qui disent que l'aiguille fait mal : le tatoueur de la grand-mère a expliqué qu'elle n'avait absolument pas bougé lors de la séance. « Elle était tellement enthousiaste, a affirmé Ray Reasoner Jr, toujours à CNN.

Et rien ne semble arrêté la centenaire : elle a déjà réalisé des autres objectifs de sa liste : une balade à moto.