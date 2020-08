Hong Kong : la figure prodémocratique Jimmy Lai a été arrêtée, ses journaux perquisitionnés

Le magnat hongkongais Jimmy Lai a été arrêté lundi. Son groupe de presse a également été perquisitionné au nom de la loi controversée sur la sécurité. Jimmy Lai a été interpellé chez lui vers 07h00. D’autres membres de son groupe de presse avaient eux aussi été arrêtés. Selon un communiqué, la police a fait état de sept arrestations pour des soupçons de collusion avec des forces étrangères, une des infractions visées par la loi sur la sécurité nationale qui a été imposée fin juin par Pékin, et fraude.

Cette loi donne aux autorités de nouveaux pouvoirs pour réprimer quatre types de crimes contre la sécurité de l’Etat : la subversion, le séparatisme, le terrorisme et la collusion avec des forces extérieures.

Jimmy Lai est le patron de Next Media, qui compte notamment le quotidien Apple Daily et le magazine Next, deux titres ouvertement prodémocratie et critiques de Pékin.

Des journalistes d’Apple Daily ont diffusé en direct sur Facebook les images de cette perquisition.

Pour beaucoup de Hongkongais engagés dans la mouvance prodémocratie, Jimmy Lai est un héros, un patron de tabloïd qui a bâti sa fortune seul, et le seul patron de presse hongkongais qui tienne tête au pouvoir central chinois.

Selon des informations d’Euronews, il débarqua clandestinement à Hong Kong avec sa famille à l'âge de 12 ans, à bord d'un bateau venu de Canton. Il commença à travailler comme petite main dans une usine textile, puis il apprit l'anglais et ouvrit sa propre entreprise de textile. La répression du soulèvement de Tiananmen en 1989 a transformé sa vision politique. En 1990, il fondait Next Media.