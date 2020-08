"Dirty Dancing" va avoir une suite, avec Jennifer Grey reprenant son rôle de "Bébé"

Une suite de "Dirty Dancing", film culte sorti en 1987 et qui avait, malgré un faible budget de 6 millions de dollars, rapporté plus de 200 millions de dollars au box office, est en production.

L'annonce vient du PDG du studio Lionsgate, Jon Feltheimer, qui a confirmé l'information lors de la publication des résultats financiers du studio, jeudi. Il a ironisé sur cette annonce, "l'un des secrets les plus mal gardés d'Hollywood".

"Ce sera exactement le genre de film romantique et nostalgique que les fans de la franchise attendaient et qui en a fait le film le plus vendu dans l'histoire de la société", aurait-il déclaré.

Le film de 1987 mettait en scène Patrick Swayze dans le rôle du professeur de danse Johnny Castle et Jennifer Grey dans celui de Frances "Bébé" Houseman. Les deux personnages y trouvaient l'amour dans une station de vacances, lors d'un numéro de danse désormais culte. Le film avait remporté un Oscar pour sa chanson "(I've Had) The Time of My Life".

Jennifer Grey, désormais âgée de 60 ans, sera la vedette de cette suite et la productrice exécutive du film. Patrick Swayze est mort à 57 ans en 2009 d'un cancer du pancréas.

Les détails du scénario du nouveau film n'ont, eux, pas été révélés pour le moment.