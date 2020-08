Inspirés par Star Wars, des scientifiques ont créé une peau artificielle révolutionnaire

La saga Star Wars a inspiré des scientifiques de la National University de Singapour, selon des informations du South China Morning Post. Dans le cadre de leurs recherches scientifiques, ils ont été capables de créer une peau artificielle qui permet de procurer des sensations au porteur d'une prothèse.

Le Docteur Benjamin Tee, membre de l’équipe de recherche, s’est confié à Reuters et au New York Post. Il a confié que cette innovation a été inspirée par le personnage de Luke Skywalker et par la scène durant laquelle il épreuve une sensation de douleur à travers sa main bionique lors d’une réparation par un robot. Dans la franchise de George Lucas, Luke Skywalker perd sa main droite qui est remplacée par une version robotique capable de procurer de réelles sensations.

Cette peau artificielle, créée par le National University de Singapour, a été baptisée ACES ou Asynchronous Coded Electronic Skin. Elle est composée de 100 capteurs d’une taille d’un centimètre carré chacun. Les informations collectées sont traitées plus rapidement qu’elles ne le sont par le système nerveux humain.

Cette prouesse a été rendue possible notamment grâce à l’utilisation de la puce neuromorphique Loihi, mise au point par Intel.

Selon Benjamin Tee, "les mains ont besoin d’un frottement pour ressentir la texture, mais dans ce cas-là, la peau avec un simple contact peut détecter les textures de différentes rugosités. […] Quand on perd le sens du toucher, on devient comme engourdi… et les utilisateurs de prothèses font face à ce problème. En recréant une version artificielle de la peau pour leur prothèse, ils peuvent tenir une main et sentir la chaleur et la douceur, la force avec laquelle ils donnent la main".

Cette peau artificielle est capable de reconnaître entre 20 et 30 textures et peut lire le Braille avec une précision de 90%.

Les chercheurs ont donc mis au point une main robotique, une prothèse, révolutionnaire qui est recouverte de peau artificielle.

Cette technologie s’annonce donc prometteuse pour l’avenir dans le domaine de la robotique notamment. Elle n’est pour l’instant qu’au stade du développement. Elle pourrait transformer la vie de nombreuses personnes amputées présentant des malformations.