Les "vacances studieuses" d’Emmanuel Macron ont débuté au Fort de Brégançon

Emmanuel Macron est bien arrivé au Fort de Brégançon, la résidence d'été des présidents de la République dans le Var, selon des informations du Figaro, confirmées jeudi 30 juillet par l'Elysée. Les dates de retour de cette période estivale ne sont pas encore arrêtées. Selon la presse locale, Emmanuel Macron est arrivé sur place discrètement dès mercredi soir, à la suite du dernier Conseil des ministres avant les vacances.

Le président de la République retrouvera son gouvernement lors du Conseil des ministres de rentrée le 25 août prochain. La date de retour d’Emmanuel Macron pourrait avoir lieu plus tôt, selon l'Elysée. Ses vacances seront "studieuses", selon la présidence.

Le président pourrait réunir, durant ce mois d’août, un ou plusieurs Conseils de défense sanitaire avec ses ministres en visioconférence. Ces réunions permettraient d'adapter la stratégie gouvernementale face à l'évolution de l'épidémie de coronavirus.

Les dossiers seront nombreux pour Emmanuel Macron pour la rentrée 2020 avec la crise sociale et économique suite à la pandémie de Covid-19 et notamment avec la présentation d'un plan de relance historique.

Selon l’Elysée, "le président continue évidemment de suivre les dossiers d'actualité nationale et internationale et reste particulièrement attentif à l'évolution de la situation sanitaire sur le territoire. Il a d'ailleurs rappelé aux membres du gouvernement mercredi la nécessité de rester en état de veille permanent et pleinement mobilisés".

Reste à savoir si Emmanuel Macron recevra des personnalités politiques au Fort de Brégançon cette année.

Le président de la République pourrait également participer, comme chaque année, à la cérémonie de commémoration du Débarquement en Provence le 17 août à Bormes-les-Mimosas.