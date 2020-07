© JACK GUEZ / AFP © JACK GUEZ / AFP © JACK GUEZ / AFP

Disparition Mort de l'avocate et figure féministe Gisèle Halimi Avec Atlantico Rédaction L'avocate et ancienne députée Gisèle Halimi, qui a consacré sa vie à la cause des femmes et à la défense du droit à l'avortement, est décédée au lendemain de son 93ème anniversaire.

