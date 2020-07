Coupe de France : le PSG s'est imposé en finale contre Saint-Étienne

Enfin ! Quatre mois après l'interruption de toutes les compétitions sportives en France pour cause d'épidémie de coronavirus, un match de football a eu lieu ce vendredi 24 juillet. Et pas n'importe lequel : la finale de la Coupe de France, où s'afffrontaient au Stade de France le Paris-Saint-Germain et Saint-Etienne. Devant un public masqué, le PSG a ouvert le score à la 14e minute, grâce à Neymar. Les Stéphanois n'ont pas réussi à rattraper ce retard et le match s'est terminé sur ce score.

Autre moment marquant : à la demi-heure de jeu, le capitaine de Saint-Étienne, Loïc Perrin, a écopé d'un carton rouge pour un tacle trop appuyé sur la cheville droite de Kylian Mbappé, sorti sur blessure dans la foulée.

En remportant la treizième Coupe de France de son histoire, le PSG a réussi un triplé national, après le Trophée des champions et le championnat. Il peut encore remporter deux autres trophées cette année : la Coupe de la Ligue, dont il jouera la finale contre Lyon le 31 juillet, puis la Ligue des champions, où il affrontera en quart de finale l'Atalanta Bergame le 12 août à Lisbonne.