Un utilisateur de TikTok dévoile une méthode révolutionnaire pour déverrouiller votre iPhone sans utiliser de code PIN ou de système de reconnaissance faciale

Avec le coronavirus et le port des masques pour se protéger contre le virus, il est de plus en plus difficile de déverrouiller son iPhone avec Face ID. Un utilisateur de TikTok (@Kaansanity) a eu l'idée d'une astuce ingénieuse, comme le dévoile la rédaction du Daily Mail. L'utilisateur de TikTok a publié une vidéo, vue plus de 51 millions de fois, pour présenter les différentes étapes requises.

La commande vocale du téléphone doit être activée pour que ce dispositif fonctionne. Les utilisateurs doivent procéder à quelques réglages en accédant aux paramètres du téléphone, à l'accessibilité, puis à la commande vocale.

Après avoir sélectionné "Personnaliser les commandes", il est nécessaire d'activer la commande vocale puis d'effectuer une étape particulière. En prononçant la commande, le téléphone saisit le code PIN lui-même et se déverrouille.



Ce conseil pratique pour iPhone permet donc d'ouvrir le téléphone grâce à une commande vocale. En allant dans la section Commande vocale, le contrôle vocal (la première option en haut de l'écran) doit être activé. Il est alors possible de paramétrer la phrase que vous souhaitez utiliser pour déverrouiller votre téléphone. L'étape suivante consiste à cliquez sur "Exécuter le geste personnalisé". Il faut alors saisissir et répéter l'emplacement de votre mot de passe.

En prononçant la commande vocale, l'iPhone sera alors déverouillé grâce à cette méthode ingénieuse.