"Le Temps des Tempêtes" : le nouveau livre de Nicolas Sarkozy sortira dès ce vendredi 24 juillet

Comme le révélait Atlantico au début du mois de juillet, Nicolas Sarkozy n’a donc pas attendu la rentrée littéraire au mois de septembre pour publier un nouvel ouvrage. La rédaction du Figaro vient de dévoiler la date de sortie du nouveau livre de Nicolas Sarkoy, "Le Temps des Tempêtes, Tome 1". Cet ouvrage sera publié ce vendredi 24 juillet aux éditions de l’Observatoire, comme son précédent livre, "Passions".

Nicolas Sarkozy a écrit ce livre lors de la période du confinement. L’ancien président de la République consacrait huit heures par jour à l’écriture, selon des révélations du Figaro.

L’ancien président de la République revient sur l’exercice du pouvoir dans ce nouveau livre. Nicolas Sarkozy revient sur ces multiples crises ayant marqué le début de son quinquennat (la crise financière et économique de 2008, le conflit entre la Géorgie et la Russie, la libération des otages). Il s’est confié à la rédaction du Figaro sur cet ouvrage :

"J’ai essayé au travers de ce poste d’observation qu’est la présidence de la République de décrire ce qu’est la France. Pour moi ce ne sont pas des mémoires froides, pas des analyses de textes, c’est beaucoup plus vu de l’intérieur. Je ne fais pas un travail pour les historiens mais pour les Français. […] Je veux que les gens comprennent ce que je fais et qui je suis. […] Ce livre n’a aucune dimension politique dans un projet de construction ou de continuation d’une carrière. Je ne suis pas en campagne. Ça ne me manque pas ! Personne ne me croit, mais c’est la vérité".

Dans ce livre, Nicolas Sarkozy dresse également les portraits des personnalités politiques rencontrées lors de sa carrière comme Angela Merkel, le prince Charles, Jean-Louis Borloo, François Bayrou ou bien encore Philippe de Villiers.

Ce projet qui devait reposer initialement sur 250 pages s’est finalement conclu par "800 pages manuscrites". Le livre serait écrit sans chapitres.

"Le Temps des tempêtes" de Nicolas Sarkozy contient 528 pages dans sa version définitive publiée aux éditions de L’Observatoire.

L’ancien président de la République va effectuer des déplacements et des séances de dédicaces dans les prochaines semaines et les prochains mois à l’occasion de la sortie du livre. Selon des précisions du Figaro, Nicolas Sarkozy sera notamment à Ajaccio, en Corse, ce vendredi puis à Arcachon mardi prochain et à Deauville mercredi.

Le nouveau livre de Nicolas Sarkozy, "Le Temps des Tempêtes", devrait rapidement se hisser en tête des ventes et être l'un des best-seller de l'été 2020.

A lire aussi : Exclu Atlantico : Nicolas Sarkozy devrait publier le tome 2 de ses mémoires dès ce mois de juillet