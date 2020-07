Affaire Jeffrey Epstein : Donald Trump souhaite "bonne chance" à Ghislaine Maxwell

Dans une conférence de presse ce mardi à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump a été interrogé et s’est exprimé sur l’affaire Jeffrey Epstein, selon des informations du Figaro. Il a adressé un message de soutien à Ghislaine Maxwell.

Donald Trump a reconnu avoir déjà croisé Ghislaine Maxwell :

"Je l’ai rencontrée plusieurs fois au fil des ans surtout parce que j’habitais à Palm Beach et je crois qu’ils vivaient à Palm Beach".

Un journaliste lui a ensuite demandé s’il pensait qu'elle livrerait les noms de personnalités célèbres impliquées dans l’affaire Epstein, Donald Trump s’est contenté de répondre qu’il "n’avait pas trop suivi" cette affaire, avant d’ajouter, à propos de Ghislaine Maxwell :

"Je lui souhaite bonne chance, franchement".

Le président des Etats-Unis a également été interrogé sur l’implication du prince Andrew dans le scandale Epstein. Donald Trump a affirmé "ne pas être au courant de la situation du prince Andrew", avant de répéter qu’il souhaitait à Ghislaine Maxwell "bonne chance, quoi qu’il arrive".

Ghislaine Maxwell est âgée de 58 ans. Elle a été arrêtée le 2 juillet à Bradford, aux Etats-Unis. Elle a été inculpée de trafic de mineures. Elle est accusée d'avoir aidé le richissime homme d'affaires Jeffrey Epstein à exploiter sexuellement des mineures. Après que sa demande de libération sous caution a été refusée le 14 juillet, la date de son procès a été fixée au 12 juillet 2021. Elle s'était auparavant envolée dans la nature pendant plus d'un an - depuis l'arrestation de Jeffrey Epstein en juillet 2019 et sa mort en prison le mois suivant.

Incarcérée sans possibilité de libération sous caution, Ghislaine Maxwell a plaidé non coupable lors d'une audience à New York le 14 juillet, et risque jusqu'à 35 ans de prison en cas de condamnation.