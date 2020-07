Prix Gulbenkian pour l'humanité : Greta Thunberg va reverser sa récompense de 1 million d'euros à des ONG

Greta Thunberg a l'intention de faire un don important en cette période de pandémie, selon des informations de CNews. La jeune militante a annoncé qu'elle allait offrir la récompense d'un million d'euros, obtenue en remportant le prix Gulbenkian pour l'humanité, à des groupes travaillant à la protection de l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique.

Greta Thunberg a fait cette annonce dans une vidéo publiée sur Twitter :

"C'est plus d'argent que je suis capable d'imaginer, mais tout l'argent du prix sera donné, par le biais de ma fondation, à différentes organisations et projets qui travaillent pour aider les personnes en première ligne de la crise climatique et écologique, notamment dans le sud de la planète".

Une somme de 100.000 euros sera notamment reversée à la campagne SOS Amazonie, menée par Fridays For Future Brazil, pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 dans ce pays. 100.000 euros seront aussi versés à la fondation Stop Ecocide, qui oeuvre à faire de l'écocide un crime international.

La jeune militante a été récompensée par le prix portugais de Gulbenkian pour l'humanité pour la façon dont elle "a pu mobiliser les jeunes générations pour la cause du changement climatique et sa lutte tenace pour modifier un statu quo qui persiste", selon des précisions de Jorge Sampaio, le président du jury, cité par le journal britannique The Guardian. Cette dotation d'un million d'euros est la somme la plus importante "remportée" par Greta Thunberg.

Greta Thunberg avait déjà annoncé en février 2020 la création d'une fondation pour reverser les 100.000 euros qu'elle avait remportés grâce au prix "Right Livelihood Award".