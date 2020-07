Invité à une "Covid party", un trentenaire meurt du virus

On en a entendu parler mais on ne pensait pas que c'était une réalite. Des soirées infections au coronavirus ont bien lieu aux États-Unis et elles ont fait leur première victime. Un dubitatif Américain trentenaire est mort au Texas des suites du Covid-19.

Il s'était rendu dans une soirée organisée par une personne contaminée dans l'idée de voir si le virus est bien réel et s'il était bien possible de l'attraper. Suite à la soirée, son état de santé s'est détérioré et il a du être hospitalisé au Methodist Hospital de San Antonio.

Quelque temps avant son décès, le patient a confié à son infirmière "Je crois que j'ai fait une bêtise. Je croyais que ce virus était une arnaque, mais non".

Jane Appleby, médecin au Methodist Hospital de San Antonio rapporte que plusieurs patients âgés d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années étaient admis dans son service pour des symptomes du coronavirus.