Non, l'âge humain de votre chien ne se multiplie pas par sept

Des chercheurs américains ont étudié l'évolution de génomes de chiens au cours de leur vie et ont déterminé un nouveau calcul de vieillesse du meilleur ami de l'homme. D'après leurs conclusions, un chiot de huit semaines a l'âge d'un bébé de neuf mois, les deux nourissons traversant la même étape de développement où leurs dents poussent. Lorsque le chien souffle ses six bougies il a 60 ans en années humaines.

Les mammifères, hommes comme chiens, connaissent les mêmetes étapes de développement : vie, enfance, jeunesse, âge adulte et la mort et les chercheurs ont constaté des marques chimiques sur l'ADN correspondant à ces différentes phases de la vie. Ces marques sont provoquées par des molécules qui se fixent sur une partie de l'ADN pour le pousser vers la prochaine phase de développement. Trey Ideker, de l'université de San Diego, qui a dirigé l'étude a observé ce processus chimique chez 104 labradors. Il a comparé le processus de développement des chiens et des humain afin de générer une formule pour calculer l'âge adéquat pour comparer homme et chien.

Selon Elain Ostrander, scientifique aux NIH et coautrice de l'étude, des recherches plus précises pourraient inclure d'autres races de chiens avec une espérance de vie différente de celles des labradors. Calculer cet âge pourrait aider les vétérinaires à établir de meilleurs diagnostics et de traitement chez les animaux.