Les Français ont rattrapé les Allemands en... consommation de produits bio

Parlons chiffre. Si vous voyez autant de produits bio dans les supermarchés c'est qu'il y a une raison économique derrière tout cela. En 2019, les ventes de denrées labellisées bio ont atteint un montant record de 12 milliards d'euros, soit une augmentation de 1,4 milliards d'euros par rapport à l'année précédente.

Pour Philippe Henry, président de l'Agence Bio il y a de quoi se réjouir car "Le marché allemand a toujours été le premier marché (en Europe) depuis longtemps et là, on est en train de les rattraper". Et si il y a bien un produit qui fait mouche en bio c'est l'oeuf, un tiers des oeufs coquille en France est un oeuf bio, étonnament les produits bios transformés tels que les pizzas, glaces, sorbet et produits surgelés connaissent une forte progression.

Afin d'assurer cette demande, les surface agricoles bio se développent de plus en plus et 300 000 hectares ont été labellisées bio l'année dernière augmentant le total à 2,3 millions d'hectares. Elles représentent 8,5% des surfaces agricoles utiles mais le gouvernement espère qu'elles représenteront 15% à la fin du quinquennat. Une mission difficile selon le président de l'Agence Bio.