Mort du compositeur italien Ennio Morricone, le "maestro" du cinéma

Ennio Morricone, lauréat d’un Oscar en 2016 pour la musique du film de Quentin Tarantino "les Huit salopards", est décédé dans une clinique de la capitale italienne où il était hospitalisé à la suite d’une chute ayant provoqué une fracture du fémur. Les cinéphiles sont inconsolables.

Le chef d’orchestre et musicien italien a été pendant près d’une soixantaine d’années un compositeur prolifique et majeur pour le cinéma. Ses bandes originales ont marqué l’histoire du septième art, comme dans "Le bon, la brute et le truand", "Le Professionnel" avec Jean-Paul Belmondo ou encore dans "Il était une fois dans l’Ouest".

Pour ce musicien exigeant, les concerts étaient très importants pour pleinement apprécier ses compositions.

Né le 10 novembre 1928 à Rome, Ennio Morricone a commencé à composer dès l’âge de six ans. A dix ans, il s’inscrit au cours de trompette de la prestigieuse Académie nationale Sainte-Cécile à Rome. Il étudie également la composition, l’orchestration, l’orgue et s’initie à la musique sérielle.

Il débute en 1961 à 33 ans au cinéma avec "Mission ultra-secrète" de Luciano Salce. La célébrité arrive avec "Pour une poignée de dollars" de Sergio Leone en 1964. Sa collaboration fructueuse avec le maître du western spaghetti lui apporte une réputation internationale.

Ennio Morricone a composé des musiques de films pour des genres très variés. Il a ainsi signé les musiques inoubliables de "Sacco et Vanzetti" ("Here’s to You" chanté par Joan Baez), "La classe ouvrière va au paradis", "La cage aux folles" ou bien encore "La bataille d’Alger".

Ennio Morricone a travaillé avec les plus grands réalisateurs de cinéma à Hollywood et internationaux (Huston, Siegel, Polanski, Fuller, Leone, Pasolini, Bertolucci, Argento, Pontecorvo et Almodóvar).