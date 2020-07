En Thaïlande, les singes font la loi dans la ville

À Lopburi, il y a 26 000 habitants et 6 000 macaques. Comme la France, la Thaïlande a mis en place un confinement durant lequel les macaques ont envahi les rues et dépassé le quartier où ils avaient l’habitude de rester. Résultat : les singes ont pulullé et pris le contrôle des rues.

Depuis les habitants de la ville se barricadent et cachent tout ce qu’ils peuvent, traversent les rues en courant face à cet assaut. Les singes ont pris le contrôle d’une partie de la ville et ils se battent entre eux pour de la nourriture. Certains magasins ont dû définitivement tirer leur rideau de fer, faute de clients et de peur d’être attaqués par une bande de macaques très violents. Les autorités ont décidé d’attirer les singes avec de la nourriture, et de tenter d’en stériliser une partie car à ce rythme, la population pourrait encore doubler très vite.

Les macques n'ont pas toujours été un fléan pour les habitants et avant la crise de la Covid-19, ils étaient une attraction touristique. Des milliers d’Occidentaux se rendaient dans la ville pour observer les animaux dans l’ancien temple de la ville. Sans touristes, ils n'ont pas eu d’autre choix que d’investir la ville pour trouver à manger. Pas sûr que les touristes veuillent revenir visiter la ville tant que les envahisseurs n'ont pas quitté les lieux.