Post-Covid-19 : le Musée du Louvre va réouvrir ce lundi 6 juillet

Après la Tour Eiffel, un autre site touristique et culturel de Paris s’apprête à accueillir à nouveau les visiteurs. Le Musée du Louvre réouvre en effet dès le lundi 6 juillet. Les visiteurs devront néanmoins amener leurs masques. Les vestiaires et les buvettes ne seront pas accessibles en revanche.

D’autres mesures pratiques seront appliquées. Les parcours dans les allées du Musée seront fléchés sans retour possible en arrière. Toute sortie sera définitive.

Des ronds de stationnement ont aussi été collés au sol pour éviter la cohue, notamment devant La Joconde.

La crise du coronavirus a déjà généré "plus de 40 millions d'euros de pertes" pour le Musée du Louvre, selon son président-directeur Jean-Luc Martinez, qui s'attend à trois années financièrement difficiles et préconise une relance par la "démocratisation culturelle" en direction des jeunes et des publics plus modestes :

"Nous perdons 80% de notre public. 75% de nos visiteurs sont d'origine étrangère. On va avoir au mieux 20-30% de notre public de l'été 2019, entre 4.000 et 10.000 visiteurs par jour au maximum"

70% du Louvre (45.000 m2) seront donc accessibles au public à partir de lundi. Les secteurs très fréquentés, les Antiquités (notamment égyptiennes) seront ouverts au public. Les lieux plus complexes à gérer seront en revanche toujours inaccessibles.

Les réservations horodatées sont ouvertes depuis le 15 juin sur Internet et restent la voie privilégiée pour accéder au Louvre, mais il sera possible de tenter sa chance en venant sur place s'il y a des créneaux restés libres. Pour faire remonter les courbes de l'affluence, des visites "mini-découverte" gratuites et sans réservation seront mises en place ainsi que des visites guidées à destination des jeunes.