Protestations et appel au boycott après les annonces de L’Oréal sur la supression de mots "racistes"

Dans un communiqué paru en anglais, samedi 27 juin, Loreal a annoncé « retirer les mots blanc/blanchissant (white/whitening), clair (fair/fairness, light/lightening) de tous ses produits destinés à uniformiser la peau ». Le géant français n'a pas donné plus de détails. Une décision prise dans un contexte de lutte contre le racisme et les discriminations, dans le sillage de l’émotion mondiale suscitée par la mort de George Floyd.

A la suite de ces annonces, une campagne de boycott a démarré sur Twitter. Le hashtag #JarreteLoreal a rapidement grimpé dans les tendances France du réseau social. Certains internautes se filment en train de jeter leur produit L'Oréal à la poubelle. D’autres commentent sévèrement la décision ou la tournent en dérision. Une vidéo, likée plus d'un millier de fois, montre un produit bronzant qui finit à la corbeille. "Si L'Oréal ne veut plus de blancs... Moi je ne veux plus qu'ils me fassent bronzer !", écrit l'internaute.

L’affaire a suscité l’indignation chez les politiques. Philippe de Villiers, le fondateur du Puy-du-Fou, a tweeté : « Si ce fleuron français fait peser sur ses clients la honte de leur couleur de peau au nom de cette idéologie délirante, je demande à tous les gaulois réfractaires d'arrêter Loréal ».

Philippe Bilger commente à son tour : « En pleurer ou en rire? #LOréal décide de supprimer les mots #blanchissant et #clair de la description de ses produits cosmétiques! Pourquoi ne pas supprimer carrément #blanc et #blancheur du vocabulaire? Ce monde par #démagogie et #lâcheté devient fou! » ou encore Guillaume Daret : « Quand le top management de @Loreal réfléchit ça laisse entrevoir des trésors de finesse et de discernement... Honte aux pleutres qui ont pris cette décision très con... Mais alors très très con ! #ConnerieInsondable #Loreal #JarreteLoreal »

