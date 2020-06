Milton Glaser, le créateur du logo « I Love New York », est mort

Milton Glaser est décédé à son 91e anniversaire d'un accident vasculaire cérébral, a rapporté sa femme. Il était l'un des graphistes les plus prolifiques et les plus influents des années 60 et 70, créant tout, du logo "I ♥ NY" de 1977 aux affiches psychédéliques des icônes de la culture pop comme Bob Dylan.

Né le 26 juin 1929 dans le Bronx, Glaser a connu ses premiers succès en proposant un nouveau dessin de la carte du design visuel et de la publicité, après avoir été inspiré par le dessin d'un oiseau de son cousin sur le côté d'un sac en papier quand il était enfant. Le talent illimité de Glaser a joué un rôle dans beaucoup de domaines au fil des années - intérieurs, extérieurs, emballages. Le Washington Post et le logo SIDA de l'OMS ne sont que quelques exemples de son influence.

Sa liste de réalisations personnelles est immense. Son design le plus célèbre est l'emblème I Love NY qui est toujours utilisé 55 ans plus tard. Il a été le co-fondateur du magazine New York, qu'il a fondé en 1968, il a conçu l'intérieur de l'aire de restauration de Big Kitchen au World Trade Center et il est le premier graphiste à recevoir la médaille nationale des arts en 2009. Il a créé plus de 400 affiches au cours de sa carrière, dont une pour le 50e anniversaire de Vespa en 1996.

Il a publié plusieurs livres, dont «The Milton Glaser Poster Book» (1977), «Art Is Work» (2000) et «Drawing Is Thinking» (2008), qui ont ajouté à ses références en tant que professeur à la School of Visual Arts à Manhattan. Il a même écrit un livre de cuisine en 1975 - « The Underground Gourmet Cookbook ».

Un nouveau panneau promotionnel "I Love NY" se trouve dans l'Empire State Plaza pour une installation devant le New York State Capitol à Albany, NY. Cependant, Glaser est surtout connu pour le logo "I ♥ NY" qu'il a dessiné au dos d'une enveloppe au crayon rouge lors d'un trajet en taxi à New York.

Son travail a contribué à promouvoir la ville, qui avait une terrible réputation à l'époque d'être un foyer de criminalité à la fin des années 70. La marchandise officielle découvrant son design rapportait 30 millions de dollars par an 40 ans plus tard. À la fin des années 1980, il a conçu le logo du sida pour l'Organisation mondiale de la santé et le logo et l'emballage de la brasserie de Brooklyn, en utilisant un B majuscule inspiré des anciens Dodgers de Brooklyn. Il a conçu le logo de la pièce «Angels in America», lauréate du prix Pulitzer de Tony Kushner, et des affiches pour le 50e anniversaire de Vespa en 1996 et pour la dernière saison de la série télévisée «Mad Men» en 2014.