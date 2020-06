Tanzanie : Saniniu Laizer, un mineur, devient millionnaire en découvrant les plus grosses pierres de tanzanite de l’histoire

Saniniu Laizer, un mineur en Tanzanie, a fait une découverte impressionnante. Il a récemment mis la main sur les deux plus grosses pierres de tanzanite de l'histoire, selon des informations de la BBC. Cet homme est devenu millionnaire grâce à cette variété de pierres précieuses.

L’homme a vendu les pierres au gouvernement tanzanien pour 7,74 milliards de shillings, soit 3 millions d'euros !

Ces deux pierres de tanzanite, à la teinte bleu-violet foncé, chacune de la taille d'un avant-bras (9 kg pour l'une et 5 kg pour l'autre), ont été découvertes par Saniniu Laizer, âgé de 52 ans, dans une mine de tanzanite au nord de la Tanzanie, en Afrique de l'Est. Cette région du monde est la seule de la planète où l'on peut trouver cette variété de pierres précieuses, utilisées pour fabriquer des ornements. La plus grosse gemme trouvée jusque-là pesait 3,3 kg.

La tanzanite est l'une des pierres précieuses les plus rares du monde. Pour protéger cette richesse, la Tanzanie a inauguré en avril 2018 un mur de 24 kilomètres de long tout autour des concessions minières de tanzanite, afin de lutter contre l'exploration et le commerce illégaux.

Après avoir vendu ces pierres à la banque de Tanzanie mercredi lors d'un événement commercial, Saniniu Laizer a reçu un coup de fil du président tanzanien lui-même, John Magufuli, en direct à la télévision, qui l'a félicité pour sa découverte.

Selon des informations de la BBC, Saniniu Laizer compte utiliser son argent pour construire un centre commercial et une école près de chez lui.

Crédit : FILBERT RWEYEMAMU / AFP