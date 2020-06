Christophe Castaner affirme être "choqué" par la fresque de Stains contre les "violences policières"

Le ministre de l’Intérieur a tenu à réagir après la polémique sur la fresque réalisée à Stains en hommage à Adama Traoré et à George Floyd et qui porte la mention de "violences policières". Christophe Castaner s’est exprimé sur ce dossier à l'Assemblée nationale en répondant à une question de la députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Sabine Rubin. Le ministre a estimé que les "élus de la République d(evaient) se montrer à la hauteur de ce que font les forces de l'ordre" et a critiqué le fait que le maire communiste de Stains ait participé à l'inauguration de cette fresque.

Selon Christophe Castaner, "c'est scandaleux d'inaugurer une fresque qui vise à faire des amalgames".

Le ministre de l’Intérieur a tenu à présenter son soutien aux forces de l’ordre :

"Cette fresque, elle me choque et je partage l'indignation" des policiers. "Il y a chaque jour, des femmes et des hommes qui se mobilisent et qui font en sorte de protéger la République".

Christophe Castaner a également évoqué la question de la violence. Il a précisé que la "force" employée par les forces de l'ordre devait être "adaptée" et "proportionnée" :

"S'il y a faute, il y a instruction, enquête et sanction".

Christophe Castaner a également rappelé à l'Assemblée nationale qu’il avait reçu la famille de Cédric Chouviat, quelques jours après le décès de cet homme à la suite d'un contrôle de police :

"J'ai partagé l'émotion légitime et j'ai saisi la DGPN et la DGGN".