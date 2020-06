L’éclipse solaire de ce dimanche matin interroge les spécialistes

Les « observateurs du ciel » en Afrique et en Asie ont pu contempler une rare éclipse solaire cette nuit. Le long d'une bande étroite allant de l'Afrique de l'Ouest à la péninsule arabique, en Inde et en Extrême-Orient, ils ont assisté à une éclipse solaire historique nommée « ceinture de feu ».

Les éclipses dites « annulaires » se produisent lorsque la Lune, passant entre la Terre et le Soleil, n'est pas assez proche de notre planète pour obscurcir complètement la lumière du soleil, laissant un mince anneau du disque solaire visible. Elles se produisent chaque année ou un an sur deux et ne peuvent être vues que depuis une ligne étroite qui traverse la planète.

L'éclipse de dimanche est arrivée la nuit du 20 juin, lequel était le jour le plus long de l'hémisphère nord - le solstice d'été - lorsque le pôle nord de la Terre est le plus directement incliné vers le soleil. La "ceinture de feu" a été visible pour la première fois dans le nord-est de la République du Congo à partir de 05h56 heure locale (0456 GMT ou 12h56 heure de Singapour) quelques minutes seulement après le lever du soleil.

Arqué vers l'est à travers l'Afrique et l'Asie, elle a atteint une « éclipse maximale » - avec un halo solaire parfait autour de la Lune - au-dessus d'Uttarakhand, en Inde près de la frontière sino-indienne à 12h10 heure locale (06h40 GMT ou 14h40 heure de Singapour). Plus spectaculaire, mais moins durable: l'alignement exact de la Terre, de la Lune et du Soleil n'était visible que pendant 38 secondes. À Nairobi, en Afrique de l'Est, les observateurs n'ont vu qu'une éclipse partielle, car les nuages ​​ont bloqué le ciel pendant plusieurs secondes au moment exact où la Lune aurait presque dû cacher le Soleil.

L'éclipse complète était visible à des endroits successifs sur une période de près de quatre heures, et l'un des derniers endroits pour voir le soleil partiellement caché était Taiwan. Des personnes situées à des centaines de kilomètres de chaque côté de la ligne médiane à travers quatorze pays pouvaient également voir la lumière de la journée s’éteindre, mais pas le «cercle de feu».

Une éclipse solaire se produit toujours environ deux semaines avant ou après une éclipse lunaire, lorsque la Lune se déplace dans l'ombre de la Terre. Les éclipses lunaires sont visibles sur environ la moitié de la surface de la Terre. Bonne nouvelle : il y aura une deuxième éclipse solaire cette année le 14 décembre, au-dessus de l'Amérique du Sud. Parce que la Lune sera un peu plus proche de la Terre, elle bloquera complètement la lumière du Soleil.

Lu sur The Straits Times : https://www.theguardian.com/science/2020/jun/20/rare-ring-of-fire-solar-eclipse-to-cast-shadow-over-africa-and-asia