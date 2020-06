Mort de Ian Holm, l'inoubliable acteur shakespearien resté célèbre pour ses rôles dans Alien, Le Seigneur des Anneaux et Les Chariots de feu

Un visage familier du 7eme art s’en est allé. Le comédien britannique Ian Holm qui joua dans "Les Chariots de feu" de Hugh Hudson, "Alien" de Ridley Scott ou bien encore dans la saga de Peter Jackson, "Le Seigneur des anneaux", est mort à l'âge de 88 ans.

Un communiqué de son agent Alex Irwin a été publié par le quotidien The Guardian :

"Sir Ian Holm est décédé ce matin à 88 ans. Il est mort en paix à l'hôpital en compagnie de ses proches. Il était charmant, adorable, férocement talentueux. Il nous manquera beaucoup […] Sir Ian était reconnu dans le monde pour sa carrière extraordinairement impressionnante et variée. C'était un génie sur les planches et à l'écran, qui a remporté de nombreuses récompenses et qui était aimé des réalisateurs, du public comme de ses collègues. Son esprit pétillant allait toujours de pair avec un scintillement espiègle dans ses yeux".

Selon des informations du Guardian, l'acteur souffrait de la maladie de Parkinson.

Ian Holm avait rejoint la Royal Shakespeare Company en 1960. Son rôle dans la pièce de Harold Pinter au théâtre Aldwych de Londres lui vaut le Tony Award du meilleur acteur dans une pièce de théâtre en 1967. Ses performances à la Royal Shakespeare company lui valent d'être remarqué par le cinéma. Comédien de théâtre confirmé, il fait ses premiers pas pour le septième art en 1966 lorsque la BBC lui propose le rôle de Richard III dans "La Guerre des Roses" ("The War of the Roses"). Il a ensuite participé à la série télévisée "The Body snatchers".

Il apparaît dans une dizaine de films dans les années 1970. Mais c'est Ridley Scott qui lui offre un rôle exceptionnel. Celui d'un androïde dans son film de science-fiction, une œuvre devenue culte, "Alien", sorti en 1979, aux côtés de Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Yaphet Kotto et John Hurt.

Dans "Les Chariots de feu" de Hugh Hudson, Ian Holm accède à la consécration. Ian Holm est nominé pour l'Academy Award et remporte le Bafta du meilleur acteur dans un second rôle pour sa prestation d'entraîneur au grand coeur.

Il avait incarné également Bilbon Sacquet dans la trilogie de Peter Jackson, "Le Seigneur des Anneaux", adapté de la saga de Tolkien.

Ian Holm avait été anobli par la reine d'Angleterre en juin 1998.