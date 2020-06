La Pologne a brièvement envahi la Tchéquie par erreur en mai

La Pologne a admis, samedi 13 juin, avoir brièvement envahi la Tchéquie dans le courant du mois de mai, dans ce que le ministère de la Défense polonais a décrit comme un "malentendu".

L'incident s'est produit en Moravie du Nord-Est. Les troupes polonaises qui y gardent la frontière dans le cadre des mesures contre les coronavirus se sont aventuré sur le territoire tchèque et ont pris position près d'une chapelle, où ils sont apparemment restés plusieurs jours et ont empêché les Tchèques d'accéder au site.

Cette situation insolite a poussé l'ambassade tchèque à Varsovie à en informer les autorités polonaises. La Pologne a décrit l'incident comme une erreur, bien que le ministère tchèque des affaires étrangères ait déclaré qu'il n'avait pas encore reçu d'explication officielle.

"Nos homologues polonais nous ont assuré que cet incident était un malentendu causé par l'armée polonaise sans aucune intention hostile, mais nous attendons néanmoins une déclaration officielle", a déclaré le ministère tchèque des Affaires étrangères, ajoutant que "les soldats polonais ne sont plus présents sur notre territoire et nos citoyens peuvent de nouveau se rendre libre sur ces lieux."

Un ingénieur en construction qui supervisait les réparations de la chapelle a été le premier à donner l'alerte. Son témoignage, photos à l'appui, a été publié dans le journal régional Denik. Il explique avoir été repoussé, le 28 mai, par des soldats polonais armés de mitrailleuses, qui avaient érigé un barrage sur le chemin menant à la chapelle. Les soldats étaient toujours présents ce weekend, rapporte le journal. "Un soldat vêtu de l'uniforme d'un état étranger et portant une mitraillette a commencé à me donner des ordres. C'était une expérience terrifiante", a déclaré un visiteur ce weekend au journal. Ce n'est donc que ce samedi que les forces de police tchèques locales ont été contactées et les troupes ont reçu l'ordre de partir.