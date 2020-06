Elections municipales : Agnès Buzyn, Rachida Dati et la maire sortante Anne Hidalgo vont participer à un débat le 24 juin sur BFMTV

Alors que la campagne électorale du second tour des élections municipales va se poursuivre malgré les précautions liées au Covid-19 et à la phase du déconfinement, BFMTV et BFM Paris vont diffuser le mercredi 24 juin un débat entre les trois candidates à la mairie de Paris qualifiées pour le second tour. Agnès Buzyn (LREM), Rachida Dati (LR) et la maire sortante Anne Hidalgo (PS) pourront défendre leurs programmes et confronter leurs idées quelques jours avant le choix ultime des Parisiens dans les urnes.

Ce "débat décisif" de l'entre-deux tours, prévu initialement en mars, avait été reporté suite au report du second tour des élections municipales, prévu initialement le 22 mars, en raison de la crise du coronavirus.

Le débat de BFTMV et BFM Paris entre les trois candidates sera donc diffusé en direct le mercredi 24 juin à partir de 20h45. Les échanges seront régulés par les journalistes Ruth Elkrief, Apolline de Malherbe (BFMTV), Fanny Wegscheider (BFM Paris) et David Doukhan (Le Parisien). Le débat sera également retransmis sur les sites et les applications de BFMTV et directement sur plusieurs réseaux sociaux et des plateformes de vidéo.

Le second tour des élections municipales est programmé pour le 28 juin prochain dans près de 5.000 communes, essentiellement dans les grandes villes.