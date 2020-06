Les tournages à Hollywood vont pouvoir reprendre dès le 12 juin

Les tournages de cinéma et de télévision vont pouvoir redémarrer à partir du 12 juin en Californie et donc à Hollywood, selon des informations de CNews. Les studios vont néanmoins devoir respecter des mesures sanitaires strictes. Les productions devront au préalable être autorisées par les responsables sanitaires des comtés concernés. Ces précisions ont été dévoilées par les services du gouverneur de Californie.

"Pour réduire le risque de transmission du Covid-19, les équipes de productions, les acteurs et autres professionnels du secteur devront respecter des protocoles de sécurité" qui pourront encore être renforcés par les autorités locales.

A Hollywood, les caméras étaient à l’arrêt depuis la mi-mars.

Los Angeles et sa région constituent malheureusement l'un des principaux foyers de Covid-19 dans l'Etat, avec environ la moitié des cas et décès recensés. Selon un dernier bilan, plus de 125.000 cas et 4.500 décès ont été confirmés en Californie.