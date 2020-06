La figure de la MMA Conor McGregor annonce sa retraite

Le plus connu et le plus controversé des lutteurs d'arts martiaux mixtes (MMA), l'Irlandais Conor McGregor, 31 ans, a annoncé sa retraite dimanche sur son compte Twitter.

"Les gars, j’ai décidé de me retirer du combat. Merci à tous pour les incroyables souvenirs ! Quelle balade ça a été. Voici une photo de moi et de ma mère à Las Vegas après une de mes victoires pour un titre mondial ! Choisis la maison de tes rêves Mags, je t’aime ! Tout ce que tu désires est à toi", a-t-il écrit, avec une photo de lui et sa mère.

Connu pour ses coups de gueule et ses frasques, il a néanmoins un très beau palmarès et est considéré comme la star la plus populaire de l’UFC et comme l’un des meilleurs combattants de l’histoire. Il est ainsi le premier combattant à avoir détenu deux titres UFC dans deux catégories différentes (poids plumes en 2015 et poids légers en 2016). Il avait déjà pris sa retraite en 2016 avant de tenter sa chance en boxe anglaise contre Floyd Mayweather en août 2017 (défaite par arrêt de l’arbitre à la 10e reprise). Il avait annoncé de nouveau sa retraite en mars 2019, avant de retourner dans la cage. Cette troisième annonce de retraite sera-t-elle la bonne ?