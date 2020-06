Mort de George Floyd : Michael Jordan va donner 100 millions de dollars pour lutter contre les inégalités

La légende vivante de la NBA Michael Jordan a annoncé ce vendredi 5 juin qu'il allait faire don de 100 millions de dollars à des organisations œuvrant pour "l'égalité raciale" et "la justice sociale", évoquant "le racisme qui gangrène les Etats-Uni".

Cet argent qui servira aussi à l'éducation, sera distribué, via sa marque Jordan Brand, sur les dix années à venir, a précisé Jordan dans un communiqué.

"Black Lives Matter (la vie des noirs compte). Ce n’est pas une affirmation controversée. Tant que ce racisme enraciné, qui cause la faillite des institutions de notre pays, ne sera pas totalement éradiqué, nous continuerons de nous engager à protéger et à améliorer les vies des personnes noires".

Cette annonce et cette décision interviennent après le décès le 25 mai dernier de George Floyd, un homme noir de 46 ans, lors de son arrestation à Minneapolis. Cette tragédie a provoqué une vague de colère et de tensions aux Etats-Unis.

Tout au long de sa carrière et même après, la neutralité politique de Michael Jordan lui avait été souvent reprochée. Plus grand basketteur de tous les temps, la superstar des Chicago Bulls n’a que très rarement pris la parole pour commenter des faits de société.

Michael Jordan avait déjà décidé de briser le silence suite à la mort de George Floyd et de s’engager publiquement dans un communiqué il y a quelques jours, avant cette importante donation :

"Je suis profondément attristé, peiné et tout simplement en colère. Je vois et je ressens la douleur de chacun, l’indignation et la frustration. Je supporte tous ceux qui dénoncent le racisme et la violence enracinés envers les personnes de couleur dans notre pays. Nous en avons assez. Nous devons continuer à nous exprimer pacifiquement contre l’injustice et exiger des comptes (à nos dirigeants). Nos voix doivent mettre la pression sur nos dirigeants pour qu’ils changent les lois, sinon nous utiliserons nos votes pour créer un changement de système. Chacun de nous doit faire partie de la solution et nous devons travailler ensemble pour obtenir la justice pour tous".

Netflix et ESPN viennent de consacrer un documentaire exceptionnel à Michael Jordan en 10 épisodes baptisé "The Last Dance".