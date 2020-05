La cantatrice Mady Mesplé est décédée

Mady Mesplé, immense soprano des décennies 1950 à 1970, est décédée samedi 30 mai 2020 à l'âge de 89 ans, a annoncé France Musique. Elle s'est éteinte dans la ville de Toulouse où elle vit le jour.

Après avoir débuté à Liège, en 1953, dans Lakmé de Léo Delibes, Mady Mesplé a chanté à partir de 1956 à l'Opéra de Paris. Ariane à Naxos, Lakmé, Rigoletto, mais aussi les moins classiques Dialogues des Carmelites, Die Jakobsleiter, ou les Quatre poèmes de Sappho... "Pendant près de trois décennies, Mady Mesplé a chanté les plus grands rôles sur les plus belles scènes, sans jamais se détourner des défis de la scène contemporaine", écrit France Musique.

Elle fut l'une des rares cantatrices françaises à mener une carrière réellement internationale, débutant à Miami dans Lakmé, avant de chanter à Madrid, Lisbonne, Londres, le Met de New York (en 1972), le Bolchoï de Moscou (1972), Tokyo, etc. Elle s'est illustrée aussi bien dans les rôles du répertoire français (Lakmé, Philine, Olympia, Ophélie), qu'italien (Lucia, Gilda, Norina, Rosina, Amina) et allemand (la Reine de la Nuit de La Flûte enchantée, Zerbinetta d'Ariane à Naxos au Festival d'Aix-en-Provence en 1966).

Mady Mesplé était populaire auprès du grand public du fait de nombreux passages télévisés. Elle a fait ses adieux à la scène en 2001, à l'âge de 70 ans, atteinte de la maladie de Parkinson.

"Une grande dame vient de nous quitter", a réagi dimanche le ministre de la Culture, Franck Riester.