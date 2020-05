Kylie Jenner accusée d'avoir menti sur sa fortune : "Forbes" la retire de sa liste des milliardaires

Le club des milliardaires vient de perdre un membre, et pas n'importe lequel : Kylie Jenner, qui avait été promue par le magazine Forbes "plus jeune milliardaire de l'Histoire", alors qu'elle n'avait que 21 ans, en mars 2019.

La demi-sœur de Kim Kardashian, considérée par le New York Post comme la "célébrité la plus influente de l'industrie de la mode" a fait fortune grâce à sa marque "Kylie Comestics", créée en 2016. Véritable phénomène, la marque annoncer alors générer 420 millions de dollars de chiffre d'affaires en seulement 18 mois. En 2018, le magazine Forbes dévoile que le chiffre d'affaires de son entreprise atteint les 630 millions de dollars et que, dans la mesure où Kylie Jenner possède 100 % des parts de l'entreprise, celle-ci deviendra la plus jeune milliardaire de l'Histoire - titre qu'elle reçoit du magazine en mars 2019.

Ces affirmations semblent validées par l'annonce de l'acquisition, en novembre 2019, de 51% des parts de la société de Kylie Jenner pour 600 millions de dollars par le géant des cosmétiques Coty. Problème : depuis sa prise de participation, Coty a publié des informaitons financières qui montrent que l'histoire a été beaucoup enjolivée et que le chiffre d'affaires réalisé en 2018 par la marque correspondait au tiers environ du montant donné par Kylie Jenner. Forbes assure également que la jeune femme et sa mère, Kris Jenner, ontproduit des déclarations fiscales falsifiées pour donner à la société une image plus séduisante.

Vendredi 29 mai, Kylie Jenner a dénoncé sur Twitter les "déclarations inexactes" et "affirmations sans preuve" formulées par Forbes, ajoutant qu'elle n'avait jamais demandé à être qualifiée de milliardaire. Ceci dit, elle n'en est pas loin : Forbes estime désormais sa fortune à 900 millions de dollars. C'est déjà pas mal.