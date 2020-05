Les Galeries Lafayette à Paris vont pouvoir rouvrir dès ce samedi 30 mai

Après des mois de fermeture suite aux mesures de confinement et face à l’impact du Covid-19, le grand magasin parisien des Galeries Lafayette sera à nouveau accessible ce samedi. La préfecture de police de Paris a validé cette réouverture, selon des précisions du grand magasin.

Cette décision fait suite à un arrêté pris ce vendredi par la préfecture de police de Paris abrogeant celui du 13 mai qui avait ordonné la fermeture au public des Galeries Lafayette Haussmann, "en vue de prévenir la propagation" du virus.

Le préfet de police explique avoir pris sa décision au regard de "l'évolution favorable de la situation sanitaire à Paris et dans l'agglomération parisienne".

Un même arrêté, daté de vendredi également, autorise la réouverture du centre commercial Italie 2 à Paris.

Le magasin Printemps Haussmann a déjà pu ouvrir à Paris dès ce jeudi 28 mai.

Dans un communiqué, les Galeries Lafayette précisent que le magasin du boulevard Haussmann va donc bien rouvrir dès ce samedi 30 mai à 11h00, "dans le plus strict respect des mesures sanitaires et de distanciation physique. Le nombre de clients sera limité et le flux des visiteurs organisé avec des entrées et sorties distinctes, permettant d'assurer un ratio d'une personne pour 10 m2".

Le port du masque sera obligatoire pour les clients et le personnel. Du gel hydroalcoolique sera disponible. Un marquage au sol pour le respect des distances sera positionné et des vitres en plexiglas vont être installées aux caisses.