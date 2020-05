Les ventes de livres sont en forte hausse depuis la levée du confinement

Et si le confinement avait permis à de nombreux Français de renouer avec la lecture et de se replonger dans des essais, des romans ou de grands classiques littéraires ? Alors que le monde de l’édition et que les librairies ont été très durement touchés pendant le confinement, les librairies ont attiré de nombreux lecteurs depuis le début de la phase du déconfinement, le 11 mai. Ces lecteurs cherchaient sans nul doute de nouveaux ouvrages après ceux parcourus et "dévorés" lors de la phase du confinement.

Selon des informations de CNews, les chiffres de ventes de livres pour la première semaine de réouverture, par rapport à la dernière semaine de confinement, auraient véritablement explosé. Les ventes de livres ont ainsi progressé de 233% en valeur et de 178% en volume sur la semaine du 11 au 17 mai, selon une étude de l'institut GfK pour le magazine professionnel Livres Hebdo.

Cette hausse a également été constatée en comparant les chiffres à ceux de l’année dernière alors que le coronavirus ne sévissait pas. En comparaison annuelle, les ventes ont ainsi été supérieures de 2,7% en valeur et de 6,8% en volume par rapport à 2019.

Cet espoir pour le monde de l’édition ne doit pas masquer la dure réalité de ces dernières semaines. La fermeture complète des librairies durant deux mois a eu de lourdes conséquences. Elle a entraîné, pour celles-ci, une perte de la quasi-totalité de leur chiffre d’affaires et de plus de 80% pour les maisons d’édition. Les professionnels ont d’ailleurs alerté les pouvoirs publics sur leur situation.

Le ministre de la Culture, Franck Riester a annoncé vendredi sur son compte Twitter qu'il travaillait avec le ministre de l'Economie Bruno Le Maire "à un plan de soutien de la chaîne du livre en concertation avec l'ensemble des professionnels de la filière". Il a promis des mesures "à la fin de la semaine".