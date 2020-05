La Californie fait face à une importante vague de chaleur

Selon des informations de Bloomberg, la Californie connaît actuellement de très fortes températures en ce début de semaine. Il va faire tellement chaud en Californie que les gens qui nagent dans les ruisseaux pourraient être victimes d’un choc thermique. Une grande quantité de neige va en effet fondre et affluer dans les courants. Les habitacles des voitures exposées au soleil pourraient également devenir des pièges mortels pour les enfants et les animaux domestiques. Les activités en extérieur seront difficiles et devront être limitées. Les personnes âgées seront à risque durant cette période. Les températures chaudes vont s’installer jusqu'à jeudi.

La vague de chaleur va se propager également au sud du Nevada et à l'ouest de l'Arizona.

La demande d'énergie devrait augmenter dans la région avec l’utilisation massive de la climatisation face à cette importante vague de chaleur.

Cette importante vague de chaleur au cours de ce week-end du Memorial Day est un important défi dans la lutte contre le coronavirus. Les habitants en Californie peuvent profiter des nouvelles libertés suite au déconfiement face à la crise du Covid-19, l'accès aux parcs et aux plages est autorisé dans certains endroits. Il est également possible d'accéder à certains commerces malgré la nécessité de respecter la distanciation sociale afin que le coronavirus ne se propage pas.