Le romancier et parolier Jean-Loup Dabadie est décédé

L'homme de lettres Jean-Loup Dabadie est décédé, ce dimanche matin, à l'âge de 81 ans, a annoncé un autre académicien, Frédéric Vitoux, au Figaro, sans préciser les circonstances de sa mort.

L'immortel était connu pour ses romans (dont "Les yeux secs" et "Les Dieux du foyer") et ses sketchs, notamment pour Guy Bedos. Mais le grand public le connait aussi en temps que parolier : Barbara, Julien Clerc, Reggiani, Sardou mais aussi Romy Schneider et Jean Gabin furent parmi ses plus grands interprètes. Pour Michel Sardou, il composa : Chanteur de jazz, L’acteur, Tous les bateaux s’envolent, Féminin comme, Salut, Road book... Sa collaboration avec Julien Clerc et Jean-Loup Dabadie donna L’assassin assassiné (1980), Femmes, je vous aime (1982), Je suis mal et Elle danse ailleurs (1997), entre autres, tandis que c'est à Dabadie que Michel Polnareff doit On ira tous au paradis en 1972, mais aussi Lettre à France, en 1977.

Après un échec en 1989 où il avait récolté 13 voix, il est élu le 10 avril 2008 à l'Académie française au fauteuil de Pierre Moinot (fauteuil no 19), par 14 voix sur 25.