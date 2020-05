Uggie, le chien de "The Artist", obtient la Palm Dog du meilleur interprète canin des 20 dernières années

Uggie, l'adorable Jack Russel du film oscarisé "The Artist", a reçu à titre posthume pendant le festival de Cannes - annulé cette année - la Palm Dog de la meilleure performance canine de l'histoire.

Le festival de Cannes étant annulé, la cérémonie a eu lieu sur Internet. Et au moment de récupérer la récompense, c'est Dash - vieil ami et doublure d'Uggie, qui a également joué dans la comédie muette de 2011 - qui a accepté le collier incrusté de diamants en son nom. Uggie est en effet décédé il y a cinq ans à l'âge de 13 ans, peu après avoir charmé le monde entier lors de sa première grande apparition à Cannes.

Créée par des critiques de cinéma anglo-saxons, la Palm Dog Wamiz est remise tous les ans à Cannes depuis 2001. Elle récompense la meilleure interprétation canine dans un film de la sélection officielle, films d’animation inclus. En 2019, c'est le pitbull Brandy, dans "Il était une fois à Hollywood" qui a été distinguée.

Le fondateur du Palm Dog, Toby Rose, a déclaré à l'AFP qu'il avait décidé d'honorer Uggie non seulement pour sa performance, jugée être la meilleure de l'histoire du Palm Dog, mais aussi pour avoir fièrement participé à la tournée mondiale de promotion pour le film.

Omar Von Muller, l'entraîneur d'Uggie, qui a également travaillé sur "Il était une fois à Hollywood", a déclaré : "Uggie était un ami très, très spécial. C'était un membre de la famille... Il aimait travailler et l'attention qu'il recevait sur le plateau. Il sera dans nos cœurs pour toujours", a déclaré Von Muller. Il a jouté qu'il n'y a pas de secret pour le dressage des chiens, si ce n'est qu'il faut avoir du cœur et de la passion et s'assurer que les chiens "aiment ce qu'ils font sans jamais être mis sous pression... Cela commence très lentement, avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour pour les chiens".