Jugée trop maigre, Iris Mittenaere pousse un coup de gueule

Iris Mittenaere a beau avoir été élue Miss Nord-Pas-de-Calais en 2015, puis Miss France et Miss Univers en 2016, elle n'est pas épargnée par les complexes. Et quand un internaute lui fait une remarque sur son corps, elle n'hésite pas à répondre.

La reine de beauté a reçu jeudi un message qu'elle a jugé déplacé : "Tu es ravissante mais faire attention à ton régime, cherches-tu à faire l’apologie de l’anorexie ? Car tu es de plus en plus maigre", lui a écrit un internaute. La Lilloise a tenu à lui répondre sur Instagram, ce samedi 23 mai : "Manger sainement ne veut pas dire vouloir maigrir mais vouloir être en meilleure santé. Comme faire du sport, et avoir une bonne hygiène de vie", a-t-elle répondu.

Dans un long message, elle détaille : "Trop maigre ? Si vous me connaissiez, vous sauriez que ma "maigreur" a été un complexe durant toute mon enfance. Lors des visites médicales à l'école, on écrivait "trop maigre" sur mon carnet. On m'insultait dans la cour, alors non. Je ne fais pas l'apologie de la maigreur et je ne confonds pas tout. J'ai longtemps eu une très mauvaise hygiène de vie en voulant prendre du poids, car j'étais complexée. À base de McDo friterie tous les jours, à trouver mes jambes affreuses en photos car trop maigres pour moi."

"Aujourd’hui j’ai enfin appris à aimer mon corps. Et à me concentrer plus sur ma santé que sur la taille de mes cuisses et c’est ce que nous devrions tous faire. Peu importe la taille de ton jean. L’important est de se sentir bien et d’être en pleine forme. Ma santé ne ressemble pas à celle de mon voisin. Mais je dis stop à ce genre de message sur nos poids. Trop, pas assez, stop", a conclu Iris Mittenaere.